أعلن كريم بنزيمة مهاجم فرنسا الفائز بالكرة الذهبية اليوم الاثنين اعتزاله دوليا بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر.



ونشر نجم ريال مدريد صورة له بقميص فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتب "بذلت جهدا وارتكبت أخطاء حتى وصلت لما أنا فيه اليوم، أنا فخور بذلك، كتبت قصتي وقصتنا (مع المنتخب) انتهت".



وغاب بنزيمة (35 عاما) عن منتخب بلاده في كأس العالم بسبب الإصابة، وأثيرت تقارير حول خلافه مع المدرب ديدييه ديشان لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.



واضطر بنزيمة لمغادرة معسكر فرنسا في قطر قبل يوم من انطلاق كأس العالم لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر ديشان استدعاء بديل له.



وقبل البطولة قدم بنزيمة أداء رائعا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدفا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق على تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



وكان بنزيمة هداف منتخب فرنسا في كأس العالم 2014، لكنه لم يكن جزءا من تتويج الفريق باللقب في نسخة 2018، بعد أن عاد إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي فقط عقب غياب دام ست سنوات لأسباب انضباطية وخلافات مع ديشان.



ومنذ عودته لصفوف المنتخب سجل بنزيمة 10 أهداف في 16 مباراة.



ورفض ديشان الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية إعادة بنزيمة للتشكيلة قبل مواجهة الأرجنتين في النهائي بعد تعافيه وخوضه مباراة ودية مع ريال مدريد، فيما أشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية إلى تجدد الخلافات بين الاثنين.