قوانين لتحسين معيشة المواطنين والباحثين عن عمل و"تنفيذية" تعديل التركيبة السكانية

زيادة رواتب المتقاعدين أولى الأولويات ضمن إجراءات تحسين معيشة ورواتب المواطنين

لا باراشوت بعد اليوم.. سد شواغر القياديين في الجهات الحكومية من أبنائها في حال توافر كوادر بمتطلبات وضوابط وشروط المنصب

مجلس الوزراء: صدور مراسيم تعيين قياديين في "أمانة الوزراء" و استمرار التنسيق بين السلطتين

تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد مشروع قانون تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة

الحكومة ستحيل خطة التنمية الثالثة إلى مجلس الأمة

صالح الملا أميناً عاماً لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة

ديوان الخدمة المدنية‬⁩ يعلن انعقاد 15 برنامجاً تدريبياً خلال يناير المقبل ضمن مجموعة الموسم التدريبي "2023/2022"

مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن 4 مشاريع قوانين ستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة لتحسين معيشة المواطنين والباحثين عن عمل وتعديل التركيبة السكانية.

وكشفت عن أن مشاريع القوانين الأربعة تتضمن تعديل قانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011 فيما يتعلق بزيادة مبلغ مساعدة ربات البيوت ومن هم في سن الشيخوخة، وقانون رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين التي تقل عن 1000 دينار، وقانون البديل الاستراتيجي فيما يعرف بسلم الرواتب الجديد، وقانون تكويت الوظائف الحكومية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تعديل التركيبة السكانية.

وشددت على أن الحكومة تدرك تماما أحقية بعض الفئات في زيادة رواتبهم الشهرية، وشمول المتقاعدين يعتبر أولى الأولويات.

وأكدت المصادر أنه لا تعيين لقياديين من الآن فصاعدا من خارج الجهات الحكومية فيما يطلق عليه «تعيين الباراشوت»، مشيرة إلى أن سد شواغر القياديين في الجهات الحكومية سيتم من أبنائها في حال توافر كوادر بمتطلبات وضوابط وشروط المنصب، فهم الأكثر فهما وإدراكا وإلماما بمتطلبات المنصب، وفي الوقت نفسه هم الأحق بالترقية، وكشفت المصادر عن تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد مشروع قانون تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة.

وعلمت «الأنباء» أن الحكومة ستحيل خطة التنمية الثالثة إلى مجلس الأمة، وأنه سيتم إصدار مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

هذا، وصدرت عدة مراسيم بتعيين صالح سليمان حمد الملا أمينا عاما لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة، وتعيين الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، تمت الموافقة على نقل الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات للعمل في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل مساعد.

وردا على سؤال حول العلاقة بين السلطتين، أجابت المصادر: تقوم على التعاون ثم التعاون والتنسيق، ولا مفر من الحوار الذي يقوي العلاقة بين السلطتين ويمهد ويعجل كل الطرق للإنجازات التي ينتظرها المواطنون الكرام.

مجلس الوزراء: مراسيم تعيين قياديين

صدرت عدة مراسيم بتعيين صالح سليمان حمد الملا أمينا عاما ل‍مجلس الوزراء بالدرجة الممتازة.

وتعيين الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.

وتأكيدا لما انفردت بنشره " الأنباء" تمت الموافقة علي نقل الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح الأمين العام المساعد بالامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات للعمل في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل مساعد.

مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة لـ "التأمينات"

علمت " الأنباء" أنه سيتم إصدار مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

زيادة رواتب المتقاعدين أولى الأولويات ضمن إجراءات تحسين معيشة ورواتب المواطنين



كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" عن أن أهم الإنجازات التي ستعلنها الحكومة تهدف لتحقيق مزيد من إجراءات تحسين الأوضاع المعيشية ورواتب المواطنين.

وأكدت المصادر أن الحكومة تدرك تماما أحقية بعض الفئات في زيادة رواتبهم الشهرية، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر المتقاعدون التي تعتبر أولى الأولويات.



4 قوانين لتحسين معيشة المواطنين والباحثين عن عمل و"تنفيذية" تعديل التركيبة السكانية



علمت "الأنباء" أن 4 مشاريع قوانين ستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة لتحسين معيشة المواطنين والباحثين عن عمل وتعديل التركيبة السكانية.

وكشفت المصادر عن أن مشاريع القوانين الأربعة تتضمن تعديل قانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011 فيما يتعلق بزيادة مبلغ مساعدة ربات البيوت ومن هم في سن الشيخوخة، وقانون رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين التي تقل عن 1000 دينار، وقانون البديل الاستراتيجي، فيما يعرف بسلم الرواتب الجديد ، وقانون تكويت الوظائف الحكومية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تعديل التركيبة السكانية.



لا باراشوت بعد اليوم.. سد شواغر القياديين في الجهات الحكومية من أبنائها في حال توافر كوادر بمتطلبات وضوابط وشروط المنصب



من ضمن أهم الإصلاحات الإدارية للحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح العمل على سد شواغر القياديين في الجهات الحكومية من أبناء هذه الجهات، فهم الأكثر فهما وإدراكا وإلماما بمتطلبات المنصب، وفي الوقت نفسه هم الأحق بالترقية بعد أن بذلوا أجمل سنوات عمرهم في خدمة الوطن. وتتساءل المصادر: لماذا يتم البحث عن وكيل لوزارة التربية وتوجد في الوزارة كوادر من أكفأ وأخلص القياديين الذين تولوا المسؤولية؟ وقالت المصادر: تعيين م. مي المسعد وكيلة ل‍وزارة الأشغال بالرغم من تحفظ إحدى الجهات ينبئ بفكر جديد للحكومة وإيمانها بتعيين أصحاب القدرات والإمكانيات، وعدم الاستعانة بكوادر من خارج الجهة الحكومية طالما تتوافر في كوادر هذه الجهة متطلبات وضوابط وشروط المنصب .



الحكومة ستحيل خطة التنمية الثالثة إلى مجلس الأمة



قالت مصادر مطلعة ل " الأنباء" أن الحكومة ستحيل خطة التنمية الثالثة إلى مجلس الأمة.



تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد مشروع قانون تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة

أوضحت مصادر مطلعة لـ " الأنباء" انه تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد مشروع قانون تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة من الأولويات .



مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي اليوم: ينتظر مزيداً من الإنجازات



يرأس رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي اليوم الإثنين ، وينتظر أن يقر المجلس مزيدا من الإنجازات التي تحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين الكرام والتي تستند الى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

ديوان الخدمة المدنية‬⁩ يعلن انعقاد 15 برنامجاً تدريبياً خلال يناير المقبل ضمن مجموعة الموسم التدريبي "2023/2022"



أعلن ⁧‫ديوان الخدمة المدنية‬⁩ عن انعقاد ‏15 برنامجاً تدريبياً خلال يناير المقبل ضمن مجموعة الموسم التدريبي ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ) حسب الجدول التالي :

وأهاب الديوان بالراغبين في المشاركة سرعة إرسال نماذج الترشيح للديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح الديوان أنه للاطلاع على تفاصيل الخطة التدريبية يتم مسح الباركود المرفق.

المجلس هنأ أمير قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني وأشاد بالنهضة المباركة وما تحقق فيها من إنجازات مشهودة ومتميزة

مجلس الوزراء: استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية المستوى وفرتها قطر لإنجاح كأس العالم على أكمل وجه

تعيين صالح الملا أميناً عاماً لمجلس الوزراء وتركي الدعيج وصباح أحمد الصباح أمينين عامين مساعدينتكليف النائب الأول ووزير الداخلية بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير الدفاع خلال إجازته



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في الأردن لبحث التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم بمشاركة أكثر من 10 دول من بينها دولة الكويت وباقي دول جوار العراق وبتشكيل الوفد المرافق لسموه والذي يضم وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.



ثم عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وللشعب القطري الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق فيها من إنجازات مشهودة ومتميزة ومتمنيا لدولة قطر الشقيقة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.



كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة نجاح بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لتنظيم هذه البطولة وما وفرته من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية المستوى وما سخرته من جهود كبيرة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي على أكمل وجه.



وفي إطار اطلاع مجلس الوزراء على التقارير الدورية الواردة له فقد أحاط وزير الصحة د.أحمد العوضي مجلس الوزراء علما باستقرار الوضع الصحي بالكويت من واقع الإحصاءات والبيانات سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل مكروه.



واستعرض مجلس الوزراء مجريات جلستي مجلس الأمة العادية والتكميلية التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين والتي تقدمت الحكومة خلالها بعرض مرئي لبرنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات (2020 - 2026) وفقا لأحكام المادة (98) من الدستور والذي اشتمل على 10 محاور محددة المشاريع والتكاليف المالية والمدد الزمنية حيث تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تمهيدا لمشاركة باقي لجان مجلس الأمة المختصة في إبداء ملاحظاتها على البرنامج.



وفي إطار التعاون بين مجلس الأمة والحكومة أكد مجلس الوزراء على استمرار جهود اللجنة التنسيقية الوزارية والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين.



كما استعرض مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.



ومن جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ د.عبدالله مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الدفاع.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان والذي أدى إلى مقتل جندي ايرلندي وإصابة آخرين مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب متقدما بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب ايرلندا الصديقة متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.



من جانب آخر، صدر المرسوم رقم (234 لسنة 2022) بتعيين صالح سليمان حمد الملا أمينا عاما لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة.



كما صدر المرسوم رقم (235 لسنة 2022) بتعيين الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.



وصدر المرسوم رقم (236 لسنة 2022) بنقل الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح الامين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات للعمل في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بذات درجته الوظيفية وكيلا مساعدا بالوزارة.



هذا، وقال مركز التواصل الحكومي انه تم تكليف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالإضافة الى عمله القيام بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال اجازته.