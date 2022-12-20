اعتبرت لجنة التحقيق البرلمانية، حول اقتحام مقر الكونغرس الاميركي (الكابيتول) في 6 يناير 2021، أن الرئيس السابق دونالد ترامب «عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي»، وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات.



واوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق وبعض المقربين منه.

وعقد النواب أعضاء اللجنة ـ سبعة ديموقراطيين وجمهوريان ـ جلسة استماع عامة تضمنت تقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل حول الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 يناير 2021.



ففي ذلك اليوم، هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.



وحضت لجنة التحقيق النيابية وزارة العدل الاميركية على توجيه التهم الى دونالد ترامب بالدعوة الى التمرد وعرقلة اجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة.



ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث الى عقوبات سجن لترامب ومنعه من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق الى البيت الأبيض للعام 2024.



وقالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني إن رفض الرئيس ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله «عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي».

وشددت على أن «من تصرف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا»، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة «هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي».



وهناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونون معنيين أيضا، وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 الجاري.

لكن تصويت اللجنة غير ملزم ويعتبر رمزيا الى حد كبير لأن أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بأنفسهم الى ترامب.

ويعود الأمر الى وزارة العدل التي عينت مدعيا عاما للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب، لكي تقرر ما اذا كانت ستلاحق الرئيس السابق أم لا.