محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة ديلويت البريطانية قدمت أدنى العروض بقيمة 1.2 مليون دينار (ما يعادل 3.9 ملايين دولار) لمناقصة عقد استشارات المعاملات المتعلقة بخصخصة محطة الشعيبة الشمالية للطاقة والمياه التي تبلغ قيمتها 1.26 مليار دولار، مشيرة إلى أن الكويت كانت قد تلقت في ديسمبر 2021 عطاءات من خمس شركات عالمية ومحلية بشأن المشروع.



وقدمت شركة إيرنست آند يونغ البريطانية أيضا ثاني أقل عرض بقيمة 1.36 مليون دينار، وكانت مجلة ميد قد افادت في وقت سابق بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت عطاءات من خمس شركات في ديسمبر من العام الماضي، واضافت المجلة ان الشركات الثلاث الأخرى التي علم أنها قدمت عروضا للعقد هي:



٭ كيه بي ام جي الهولندية



٭ برايس ووتر هاوس البريطانية



٭ مجموعة النظم الهندسية المحلية.



ومن بين العروض الثلاثة التي تم قبولها، العرض الأعلى البالغ 2.4 مليون دينار الذي قدمته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وهو ما يقرب من ضعف العرض الذي قدمته شركة ديلويت، ولكن مناقصة العقد قد أعيد طرحها في أغسطس من العام الماضي.



تجدر الاشارة الى ان أربعة تحالفات سبق ان قدمت عروضا للدور الاستشاري للمعاملات الخاصة بالمشروع عندما تم طرح المناقصة لأول مرة في عام 2020، ومن بينها شركتا ديلويت وبرايس ووترهاوس كوبرز البريطانيتان، بالإضافة إلى شركة ترايب انفراستراكتشر اند كرامور بارتنرز الإماراتية.



وأبلغ مصدر في ذلك الوقت مجلة ميد بقوله إن إعادة طرح المناقصة استدعتها الحاجة لتفاصيل بسيطة تتعلق بخطاب الضمان للعطاء المحدد في طلب العرض الأصلي.



وسيتكون برنامج الخصخصة المقترح من ثلاث مراحل، بحسب مالك المشروع، وتغطي المرحلة الأولية منها تأسيس شركة مساهمة كويتية ستتملك أصول المحطة، ويقوم المقاولون الذين سيقع عليهم الاختيار بتقييم الشركة وأصولها وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه سيتم إبرامها بين الشركة المساهمة الجديدة ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك المحطة في الوقت الحالي.



أما المرحلة الثانية فتغطي طرح مناقصة أسهم الشركة المساهمة، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بإعادة التأهيل اللازمة لتحسين كفاءة المصنع. وتغطي المرحلة الثالثة والأخيرة نقل ملكية الأسهم إلى الموظفين والجمهور.