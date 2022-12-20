

القاهرة ـ خلود أبوالمجد



نشرت الفنانة سمية الخشاب بوسترات مسرحية «كازينو بديعة»، مؤكدة بدء العرض الأول 29 الجاري، ويمتد حتى اليوم الأول من العام الجديد وذلك عبر حسابها الرسمي في «انستغرام»، وعلقت: «انتظروني في مسرحية كازينو بديعة وتجربة جديدة ومختلفة على المسرح مع نخبة كبيرة من النجوم، المسرحية استعراضية غنائية وكوميدية كمان، إن شاء الله تعجبكم، العرض الأول يوم 29 الجاري على مسرح كايرو فيستفال سيتي».



ويقوم ببطولة المسرحية: سمية الخشاب، علاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.