دمشق - هدى العبود



أكد المخرج فراس محمد لـ «الأنباء» ان فيلم «الناس اللي فوق» عبارة عن فيلم وثائقي قصير تناول حياة الناس في العاصمة دمشق من خلال 22 دقيقة، جسدت الشخصيات واقعا مريرا يعيشه السوريون من خلال واقعهم المعيش، ولنكن منصفين فإن ما جسدته الشخصيات ينطبق كذلك على أي بلد عانى من ويلات الحرب، فالدمار والفقر والعوز لا يقتصر على بلد دون آخر في هذه الحالة، ولا يكون مخصصا لمجتمع معين والنتيجة النهائية واحدة.



وعن مضمون الفيلم، قال محمد «اذا دققنا في الفيلم وما قدمته شخصيات الفيلم من خلال عدد من الشخصيات الذكورية التي عايشت أجواء حياة الليل وإيقاعاتها من خلال بائع بسيط للصبار سرقت أحلامه بالعودة الى بيت دافئ يسد رمق جوعه ويسترخي على سرير بسيط يرتاح عليه نجد أن ابسط الاحلام البسيطة سرقت منه بانفصاله عن زوجته، وأصبح دون مظلة أسرية تقيه غدر الزمن البشع، ولم تكن الراقصة بأحسن حال وما وصلت إليه كانت تحصيل حاصل للطلاق الذي حصل بين والدتها والدها وتخليهما عنها لتنتهي بملاهي الليل المظلمة ومن ثم زواجها الفاشل الذي عاشته، وتعتبر الراقصة هي الأنثى الوحيدة بين الشخصيات الذكورية التي ظهرت في الفيلم، تحدثت بوجع وألم وانكسار عن حياتها وهذا ما شاهدناه في اللقطة الأخيرة من الفيلم مع ولادة فجر يوم جديد تسير باتجاه شاب يمتلك دراجة نارية يسير بها إلى بيتها بينما هي منشغلة بإزالة أصباغ الميك أب عن وجهها المتعب جراء سهر الليل، وهذا دليل قاطع على رفضها لتلك الحياة الصاخبة التي دفعت بها ظروفها إليها.



وعن فيلم خردة، قال المخرج والمؤلف فراس محمد: بداية «خردة» فيلم سوري قصير يتخذ من أحياء مدمرة «لوكيشن» التصوير وحاليا نحن بتصوير المراحل الأخيرة من احداث الفيلم وسوف يتم الإعلان عن عرضه في الفترة القادمة «الفيلم روائي» لكن كانت لدينا رغبة بتحميله شيئا من الوثائقي، صورت احداث الفيلم بمنطقة مدمرة بطلها عتال يحاول ان يجمع الخردة ليستطيع تأمين قوت يومه.