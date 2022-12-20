القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة نيللي كريم عن مفاجأة كبرى لجمهورها، حيث أكدت أنها من هواة التأليف والتصوير، وهو الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون عنها وأن لديها فكرة عشرة أعمال فنية سينمائية، بالإضافة إلى أنها ستخوض قريبا مجال الإنتاج الفني.



وتابعت نيللي خلال تصريحات إعلامية: تجربة «روز وليلى» مختلفة مع يسرا والتواجد معها يعطي طاقة مختلفة، لافتة إلى أن الأحداث عبارة عن مغامرات متلاحقة بالمسلسل وأن النتيجة رائعة.



يذكر أن نيللي بدأت تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد «عملة نادرة» قبل يومين، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، هشام عاشور، وهو ينتمي إلى فئة أعمال الدراما الصعيدية، وتقدم نيللي من خلاله شخصية امرأة صعيدية لأول مرة، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.