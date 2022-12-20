ما أعراض الحساسية من البرد؟



أشارت د.سفيتلانا بيليبينا اختصاصية أمراض المناعة والحساسية، إلى أن أعراض حساسية البرد هي الحكة والحرقان واحمرار الجلد والطفح الجلدي وقد يحصل تورم في الجلد والأنسجة التي تحته. ووفقا لها، هذه الأعراض تظهر على الأجزاء المكشوفة من الجلد، بعد فترة قصيرة من التعرض لهواء بارد أو ماء بارد. ولكن يمكن أن يظهر الطفح الجلدي والتورم حتى في المناطق التي لم يتعرض فيها الجلد للبرد. وتضيف: تظهر الحساسية من البرد عادة لدى الأشخاص الذين أعمارهم 18-30 عاما.



وتنصح الخبيرة للوقاية من هذه الحساسية، بتجنب التعرض للبرد، وارتداء ملابس دافئة، واستخدام كريم واق في الأماكن المكشوفة من الجسم، وتناول أطعمة ومشروبات دافئة، كما يمكن استخدام مضادات الهستامين من الجيل الثاني قبل التعرض المتوقع للبرد.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»