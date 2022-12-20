كيف نخفف من أصوات الرنين وطنين الأذن الوهمية؟



قد يشكو بعض الأشخاص من صوت وهمي غريب وثابت في إحدى أو كلتا الأذنين، وغالبا ما تكون الضوضاء عالية ومشتتة ومخيفة - ولا تختفي. ويختلف نوع الصوت من مريض لآخر: أزيز أو نفخ أو هسهسة أو رنين أو زئير أو هدير أو صرير أو مزيج منها جميعا.

ولكن مهما كان الصوت، فإن الحالة تسمى طنين الأذن. والشيء المشترك بين مرضى طنين الأذن هو أن الصوت ليس صوتا خارجيا. بدلا من ذلك، فإن الضوضاء تبدو حرفيا داخل رؤوسهم.



ولكن ما الذي يسبب الضجيج؟ يقول بعض الباحثين إن طنين الأذن يتولد في الأذن. ويفترض آخرون أنه يحدث في الدماغ. لكن لا شيء مؤكدا.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج. ولسوء الحظ، كما قال العديد من المرضى على مر السنين، إن الكثير من الأطباء يرفضون علاج طنين الأذن. ويقولون إنه لا يمكن فعل الكثير أو لا شيء، ويطلبون من المرضى أن يتعايشوا معه.

صحيح أن طنين الأذن ليس له علاج. ولكن من الصحيح أيضا أن المتخصصين في السمع لديهم العديد من الاستراتيجيات لمساعدة المرضى على التأقلم.

وبالنسبة لمعظم الناس، يمكن فعل الكثير لتقليل الانزعاج لديهم منه. ولايزال الكثير حول هذه الحالة لغزا، لكن الأطباء والباحثين يعرفون أن الضوضاء العالية يمكن أن تؤدي إلى الطنين.

وغالبا ما تكون من الأسلحة النارية، والأدوات الكهربائية، والآلات الثقيلة، ومسح التصوير بالرنين المغناطيسي، والموسيقى الصاخبة حتى من حفل موسيقى الروك.

ويمكن أن يؤدي التعرض لضوضاء عالية - ما يسميه الأطباء الصدمة الصوتية - إلى بدء طنين الأذن، على الرغم من أنه يكون مؤقتا في معظم هذه الحالات.

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب أو تساهم في الإصابة بطنين الأذن التهابات الجيوب الأنفية والحمى والإنفلونزا والتوتر العاطفي والكافيين والنيكوتين وبعض الأدوية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين والعقاقير المضادة للالتهابات الأخرى غير الستيرويدية.

وعندما يتوقف الناس عن شرب هذه المشروبات أو تناول هذه الأدوية، فإن الطنين عادة ما يزول من تلقاء نفسه أو، على الأقل، ينخفض بشدة.

ويجب أن يخضع الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن لفحص الأذن لاستبعاد الأسباب البسيطة مثل تراكم شمع الأذن أو العدوى أو وجود ثقب في طبلة الأذن. ويجب أن يخضعوا أيضا لاختبار سمعي شامل لتقييم طنين الأذن لديهم. وبحلول الوقت الذي يزورون فيه الطبيب، يكون العديد من المرضى قد وقعوا بالفعل في دائرة من التوتر: فيزيد الطنين من التوتر، ثم يزيد الضغط والتوتر من الطنين، ما يزيد مجددا من التوتر، وما إلى ذلك.

لهذا السبب من الأهمية بمكان أن يطمئن الطبيب إلى أن الطنين ليس خطيرا أو لا يهدد الحياة، ولا يعد علامة أو عرضا لشيء أكثر خطورة. وتعمل بعض أنواع مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق.

وهناك نهج آخر هو العلاج السلوكي المعرفي - أي العلاج بالكلام. ويساعد هذا بشكل خاص أولئك الذين يعانون من حالات أخرى مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وتاريخ من الارتجاج أو إصابات الدماغ الأخرى. ومن خلال الحد من هذا الضغط الأساسي، يمكن للناس أن يتعلموا التعايش معه بدلا من محاربته.



المصدر: «ساينس ألرت»