منذ عودة الحديث عن عملية عسكرية تركية محتملة في الشمال السوري، عادت الأرتال العسكرية التي تحمل العلم السوري للتوجه إلى الشمال، وسط حديث وسائل إعلام عن مزيد من الانتشار وذلك على وقع الهجوم التركي المحتمل.



في حين تحدثت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والتي تستهدفها تركيا شمالي سورية، عن أن الأرتال العسكرية السورية ما هي إلا إعادة تموضع في المنطقة.



ونشرت حسابات إخبارية محلية تسجيلات مصورة تظهر معدات عسكرية وآليات، قالت إنها متجهة لتعزيز مواقع الجيش السوري إلى جانب «قسد» بمدينة منبج شرقي حلب.



وقالت صحيفة «الوطن» السورية إن مزيدا من التعزيزات وصلت إلى ريف حلب الشمالي، في 15 الجاري، «في إطار استمرارية جهوزيته لصد أي تحرك تركي محتمل».



وصارت الأخبار التي تتحدث عن دخول تعزيزات عسكري لقوات الجيش السوري إلى مدن تل رفعت، ومنبج، وعين عرب/ كوباني، شبه يومية بالنسبة لحسابات إخبارية مقربة من «قسد»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ومع تكرار الحديث عن التعزيزات السورية إلى مناطق نفوذ «قسد»، ومفاوضات بين الطرفين بوساطة روسية لتحل قوات الجيش السوري محل «قسد» في تل رفعت ومنبج وعين العرب، أصدر المركز الإعلامي لـ «القوات» توضيحات نفى خلالها ما روجت له وسائل إعلام على مدار الأيام الماضية.



وجاء في توضيح مركز «قسد» الإعلامي، في 14 الجاري، أن القوات لم تجر مناقشة مع أي طرف دولي بخصوص اتفاقيات جديدة، وخاصة تلك المتعلقة بتغيير تموضع قواتها.



وأشارت إلى أن النقاش مع روسيا أيضا لم يتطرق إلى هذه المسألة، والأخبار التي تنشر في هذا الصدد هي أخبار غير صحيحة.



وبحسب التوضيح فإن أي تغيير لم يطرأ على خارطة التموضع على الصعيد الميداني منذ عام 2019.



وحول تعزيزات الجيش السوري إلى مناطق نفوذ «قسد» قال المركز الإعلامي، إن الجيش لم يرفع من عدد عناصر حرس الحدود في المناطق الحدودية لشمال شرقي سورية.