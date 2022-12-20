برعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر نظم قطاع الأبحاث ممثلا بمكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات ورشة عمل بعنوان «الطريق إلى الحصول على براءات الاختراع» لأعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا يوم الأحد في قاعة الابتكار المؤسسي بحرم الخالدية الجامعي، قدمها د.ناصر الصايغ الباحث العلمي المشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية.



وقال د.ناصر الصايغ إن معظم الاختراعات يتم اكتشافها بالمصادفة من خلال الأنشطة البحثية، ولكن حان الوقت للتغيير واكتشاف الاختراعات من خلال طرق أكثر تنظيما، فنحن نسعى من خلال ورشة العمل إلى إرشاد الباحثين نحو خارطة طريق ناجحة للاكتشاف والحصول على براءات الاختراع بطريقة شيقة وبسيطة وممتعة.



ولفت الصايغ إلى أن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الباحثين في تحديد واكتشاف الاختراعات المحتملة من التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، وذلك من خلال تعريفهم ببراءات الاختراع، وتقديم خطوات لتطوير الأفكار إلى براءات اختراع، وكيفية التفكير كمخترع.