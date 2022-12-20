طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في الأراضي الفلسطينية بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف.



وأكد اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على أهمية تحرك الأمم المتحدة «في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه».



وذكر أن لدى الأمم المتحدة أكثر من 400 مركبة وأكثر من ألف موظف «يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم».



ويحتاج نشر القوات الدولية على الطرقات في الضفة الغربية إلى موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم هذه الطرقات عبر شبكة من الحواجز او الدوريات العسكرية.



وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 165 فلسطينيا، من بينهم أعضاء في جماعات مسلحة ومدنيون، قتلوا العام الحالي على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أحد أكثر الأعوام دموية منذ أكثر من عشر سنوات.



في غضون ذلك، هدمت سلطات الاحتلال منزلين شرق مدينة أريحا في الضفة الغربية بدعوى البناء من دون ترخيص، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).



وذكرت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أخطرت 67 منزلا في أريحا بضرورة «تصويب أوضاعها القانونية» بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة «ج» التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.



من جانب آخر، توفي الشاب الفلسطيني تامر عزمي عارف نشرتي (23 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام.



في سياق متصل، قالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال ثلاثة، بينهم أسيران محرران، من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وقالت مصادر فلسطينية في جنوب الضفة، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم زوجة الأسير بلال اليتيم.