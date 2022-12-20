

القاهرة ـ هناء السيد



قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن هناك 250 بعثة أثرية تعمل على أرض مصر من جميع أنحاء العالم، من بينها بعثات أثرية لأشهر جامعات العالم، فضلا عن 45 بعثة أثرية مصرية محلية، ما يظهر أن الآثار المصرية هي عنصر جذب للكفاءات والخبرات العلمية العريضة.



وأوضح الوزير ـ خلال كلمته في مؤتمر «الناس والبنوك» امس ـ أن عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر مازال دون ما تطمح إليه، مؤكدا أن مصر باستطاعتها خدمة عدد أكبر من ذلك بكثير من السائحين.



وشدد على أهمية إيجاد حلول عملية من أجل تفعيل ثقافة الحفاظ على السائح، مضيفا أن صناعة السياحة المصرية لديها مؤسسات عمل مدني فاعلة، ومشيرا إلى أن نقابة المرشدين السياحيين المصريين، فضلا عن الخمس غرف سياحية، تمثل القطاع الخاص الذي يتم الاستماع إليه بانتظام.