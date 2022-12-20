تنطلق اليوم الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري كرة القدم للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بإقامة ثلاثة لقاءات، يجمع الأول وزارة التربية صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات مع الأوقاف صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط من أربع مباريات. ويبحث فريق التربية عن الثلاث نقاط لمواصلة الصدارة، خاصة ان المنافسة قوية مع وزارة الدفاع صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط من ثلاثة لقاءات، والذي سيلتقي وزارة الاعلام متذيل جدول الترتيب بثلاث هزائم وبدون رصيد من النقاط، وتختتم منافسات الجولة بلقاء وزارة الصحة الخامس بـ 3 نقاط امام الحرس الوطني الثالث بـ 6 من ثلاث لقاءات.



من جانبه، أكد مشعل البلوشي مدرب فريق وزارة التربية، ان مواجهة اليوم امام وزارة الاوقاف لن تقبل القسمة على اثنين ويتطلع فريقه الى حسم نقاط الفوز مبكرا خاصة ان المنافسة قوية بالنسخة الحالية في المجموعتين على التأهل، وسيتحدد اصحاب المراكز الثلاثة من خلال صافرة الحكام في الجولة الاخيرة.