القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعود اليوم فريقا الأهلى والزمالك الى سباق الصدارة، مع مباريات الجولة الثامنة، وهدف كل من الفريقين الاقتراب بقوة من صدارة جدول الترتيب، بعد تعثر الأهلى امام فيوتشر الجولة الفائتة بالتعادل 1-1، واقتراب الزمالك بالفوز على البنك الأهلى 1-0. وستكون مواجهة الأهلى أمام فاركو، في السادسة مساء بتوقيت الكويت



ويسعى الأهلي للعودة الى مسيرة الانتصارات ليحافظ به على صدارة جدول ترتيب المسابقة في ظل المطاردة القوية من غريمه الزمالك.



في المقابل، يلعب فاركو اللقاء بدوافع جديدة بعد تغيير الجهاز الفني وتعيين إيهاب جلال خلفا للبرتغالي نونو ألميدا.



ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المسابقة بـ 19 نقطة، بينما يتواجد فاركو في المركز التاسع بسبع نقاط.



وفى الثامنة مساء بتوقيت الكويت يستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود في مباراة قوية على ملعب ستاد القاهرة.



ويأمل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، في مواصلة انتصاراته بعد الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطتين فقط.



ويتواجد الزمالك بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ17 وقبل الأخير بثلاث نقاط. وقبل هاتين المواجهتين على سباق الصدارة، يحل الإسماعيلي ضيفا على نظيره إنبي في مباراة صعبة، بحثا عن تحسين موقعه في الدوري.



ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط فقط، بينما يحتل إنبي المركز الـ14 برصيد 6 نقاط.



كما يستضيف طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي في لقاء متكافئ، حيث يتواجد الطلائع في المركز الـ12 بـ 7 نقاط،، والبنك الأهلي برصيده عند 6 نقاط في المركز الـ13.