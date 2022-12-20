قال رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع «إذا كان الرب معنا فمن علينا وهذا إيماننا وهذه ركيزة صمودنا هكذا كنا وهكذا سنظل ونلتقي اليوم لنعيش الفرح على الرغم من الحزن والحقيقة وعلى الرغم من النكران».



وأضاف، في ريسيتال ميلادي بمعراب، «نلتقي للعيش في المقاومة بالفعل على الرغم من محاولة الإخضاع فليس صدفة أننا مع كل اللبنانيين المؤمنين بالوطن سنبقى في هذه الأرض».



وتابع «ليس صدفة أن نلتقي لنقول لكل الخائفين لا تخافوا ولقليلي الإيمان نحن سنتجذر أكثر لأنو ما بصح إلا الصحيح».



واستطرد جعجع «نحن في مواجهة كبيرة بين لبنان الذي نعرفه ونريده وبين لبنان الذي لا نعرفه ولا نريده»، لافتا إلى أن «لبنان اليوم يشبه بيت لحم في زمن الميلاد من خلال مزود صغير وطفل صغير مشرد وملاحق من هيرودوس».



وقال «نحن لن نفقد الأمل على الرغم من كثرة الهيرودوسيين».