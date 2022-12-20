بيروت ـ أحمد عزالدين



تقدم نواب من عدد من الكتل النيابية ونواب التغيير باقتراح قانون يهدف الى اعتماد نظام موحد للأحوال الشخصية وطلبوا بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس النواب. غير أن مصادر نيابية استبعدت أن يرى الاقتراح النور لأن المرجعيات الدينية ترفضه.



وبعد تقديم الاقتراح عقد النواب سامي الجميل (كتائب)، جورج عقيص (قوات لبنانية)، فريد البستاني (تيار وطني حر)، ونواب التغيير بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، مارك ضو، وفراس حمدان، مؤتمرا صحافيا تحدثوا فيه عن اهداف الاقتراح ومضمونه.



فاعتبرت النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي بعد تسجيل الاقتراح انه «يؤدي إلى انصهار وطني وأن نصل إلى شعب لبناني واحد».



بدوره، قال النائب سامي الجميل «القانون الذي تقدمنا به يحمي النساء والرجال من الاساءة التي يعانون منها ويأخذنا الى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة». فيما اعتبر النائب جورج عقيص ان «اقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين وأحذر من شيطنته ومن الأفضل أن يأتي متأخرا من ألا يأتي أبدا».



ورأى النائب ميشال الدويهي ان «القانون المقترح يحقق المساواة في العائلة ويلغي التعددية الطائفية ويعزز المواطنة ويستبدل السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية والحضانة مشتركة فيه بين الأم والأب وروحية هذا القانون دائما لمصلحة الطفل».



وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح ان وضع النساء في ظل القوانين الطائفية يتعارض مع ابسط حقوق الانسان التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وان القوانين النافذة تتعامل مع النساء على انها فاقدة للأهلية ولا تستطيع تقرير مصيرها بنفسها، او المشاركة في تقرير مصير اطفالها.