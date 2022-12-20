نظم مركز الشيخ «عبدالله السالم» الثقافي بالتعاون مع مركز «مؤرخ» أمس الاثنين ورشة تدريبية تحت عنوان «مقدمة في فن تحقيق المخطوطات» لتعريف الباحثين والمهتمين بأهمية وأدوات التحقيق وفق مناهجه وأدواته العلمية.



وقالت مراقبة مركز «عبدالله السالم» الثقافي وضحة السعيد في تصريح لـ «كونا» إن الفعالية التي تتسم بالنوعية والتخصصية عالية المستوى تأتي في إطار تنوع المحتوى المقدم والمعروض بمختلف مرافق وفعاليات المركز، كما يعد موضوع التحقيق من مسائل العلم التي تخدم تراثنا العربي والإسلامي.



من جهته، قال رئيس مركز «مؤرخ» د.عبدالله العبيد في تصريح مماثل لـ «كونا» إن موضوع الورشة يعتبر من القضايا التي تحتاج لدعم ورعاية المؤسسات الثقافية المختلفة مشيدا بجهود مركز «عبدالله السالم» في إتاحة الفرصة لتقديم هذه الورشة تعزيزا لمفهوم الشراكة والتعاون.



من جانبه، قال مقدم الورشة أستاذ التاريخ بجامعة الكويت د.نعمان جبران لـ«كونا» إن أعمال الورشة خصصت في اليوم الأول للجانب النظري حول علم المخطوطات من حيث التعريف بالمخطوط وأهميته والتحقيق وآلياته وفنياته ومناهجه ثم المواصفات والشروط الواجب توافرها في المحقق والنص المحقق ثم استعراض لأهم أعمال وأعلام التحقيق من المستشرقين والعرب.



وبين أن اليوم الثاني سيخصص للتدريب والتعرف على نماذج من المخطوطات العربية للتدرب على قراءة نصوص مخطوطة بخطوط مختلفة ثم التعرف على الإشارات والرموز واختصارات المخطوط ثم استعراض نماذج من أعمال التحقيق وفق المناهج المختلفة.