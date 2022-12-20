

اختتمت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت، مؤخرا مشاركتها في فعاليات «جلف رنGP» للسيارات، والتي أقيمت في مدينة الكويت لرياضة المحركات.



وقد اختارت شركة الملا أوتوموبيلز مجموعة مميزة من سيارات مرسيدس-بنز للمشاركة في هذا الحدث والتي شملت: AMG GT 43، وAMG G 63، و AMG A 35، و AMG GLA 45، وAMG GLE 53 Coupe، بالإضافة إلى نجمة الحدث سيارة مرسيدس AMG SL 55 الجديدة كليا، حيث استمتع عشاق سيارات مرسيدس-بنز بتجربة لا مثيل لها في اختبار قيادة السيارات بأنفسهم على مضمار السباق أو الركوب مع السائقين والاستمتاع بجولة مليئة بالحماس والتشويق.



وأتاح الحدث الذي استمر لمدة يومين فرصة مميزة للشركة لمشاركة معجبيها تجربة قيادة مرسيدس-بنز الفريدة في حدث «GulfRun GP».



واستضافت مرسيدس- بنز ضيوفها في مرآبين داخل مدينة الكويت لرياضة المحركات، بالإضافة إلى توفير صالة العرض المتنقلة الخاصة بمرسيدس- بنز لعرض EQS من مرسيدس- EQ وسيارة مرسيدس- AMG SL 55 الجديدة كليا، كما حرصت مرسيدس- بنز على توفير طاقم كامل من خبراء المبيعات وخبراء المنتجات وخدمات ما بعد البيع داخل مدينة الكويت لرياضة المحركات للتواصل مع العملاء والزوار والإجابة عن استفساراتهم.

وأضافت شركة الملا أوتوموبيلز ركنا خاصا للإكسسوارات، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من العروض للعملاء من أحدث مجموعات مرسيدس-بنز.



وتضمن الحدث عرض مجموعة مميزة من أحدث سيارات مرسيدس-بنز مثل CLA 35 كوبيه الجديدة ومرسيدس AMG A 35 سيدان، والتي تم عرضها لأول مرة في الكويت، بالإضافة إلى مرسيدس AMG GT 43 ذات الأبواب الأربعة.



وبهذه المناسبة، صرح ستيف براون رئيس قطاع مرسيدس بنز الكويت في مجموعة الملا: يسعدنا المشاركة في حدث «جلف رن GP» في نسخته الأخيرة الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات، كما سررنا بالتواصل مع عملائنا ومحبي مرسيدس- بنز واستمتعنا بمشاركتهم معنا في أنشطة مضمار السباق التي تعرفوا من خلالها على الإمكانات الحقيقية لسيارات مرسيدس-بنز.

انتهزنا هذه الفرصة لعرض سيارة مرسيدس AMG SL التي تم إطلاقها مؤخرا والتي كانت نجمة العرض مع ضيوفنا والمشاركين، وقد كانت ردود الفعل التي تلقيناها من المشاركين ممتازة.

وبالنيابة عن شركة الملا أوتوموبيلز، أود أن أشكر ضيوفنا الكرام على زيارتهم لنا ومشاركتهم معنا، وأهنئ القائمين على تنظيم هذا الحدث على نجاحه، ونتطلع الى المشاركة في الإصدارات القادمة منه.



وتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة لمحبي رياضة السيارات، بما في ذلك مسابقات التأهل والتصفيات النهائية في أربع فئات بمشاركة أكثر من 100 متسابق، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي شارك فيها الضيوف.



يذكر أن «جلف رن» تأسس في العام 2005 على أيدي مجموعة من الشباب الكويتيين الذين أظهروا شغفا عارما بالسيارات، وتحول منذ ذلك الحين إلى موسم كامل من النشاطات الخاصة برياضات السيارات، تتضمن سلسلة عالمية من سباقات كارتينغ للتحمل لمدة 24 ساعة، ومعرض «جلف رن» للسيارات.