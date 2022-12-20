هادي العنزي



يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره السد القطري في الـ6 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في أولى مواجهات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري «السوبر» الآسيوي لكرة السلة (واصل).



ويمثل كرة السلة الكويتية في البطولة ناديا الكويت، وكاظمة، وقد قسمت اللجنة المنظمة للبطولة الفرق الآسيوية بحسب الأقاليم، حيث وضعت فرق غرب آسيا في مجموعتين، وشرق آسيا في مجموعة واحدة، وكذلك أستراليا، على أن يتأهل الفائزان بالمركزين الأول عن مجموعتي غرب آسيا الى الدور الثاني، فيما يتواجه الفريقان صاحبا المركز الثاني لتحديد الفريق المتأهل ثالثا.



وقد وقع الكويت في المجموعة الثانية إلى جانب أندية النصر السعودي، والمنامة البحريني، والسد القطري، فيما جاء كاظمة في المجموعة الأولى مع أندية الهلال السعودي، والبشائر العماني، وشباب الأهلي الإماراتي.