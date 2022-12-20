أعرب البنك الأهلي الكويتي عن سعادته واعتزازه بتقديم رعايته لبطولة النخبة العربية للتنس 2022، التي يتولى تنظيمها الاتحاد الكويتي للتنس.

وستجري منافسات هذه البطولة على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس خلال الفترة الممتدة من 20 حتى 27 ديسمبر الجاري.



وسيشارك مجموعة من افضل اللاعبين العرب في بطولة هذا العام. وستقام المباريات في الملاعب المفتوحة ذات المستوى العالمي في المجمع والذي يسع عددا كبيرا من المتفرجين، وإضافة الى ذلك ستنقل المباريات مباشرة عبر قناة الكويت الرسمية، بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية والرياضية الأخرى.



وتعليقا على رعاية البنك الأهلي الكويتي لبطولة النخبة العربية للتنس 2022، قالت رئيسة الاتصالات والعلاقات الخارجة في البنك الأهلي الكويتي ليلى القطامي: «نحن سعداء جدا برعاية بطولة النخبة العربية للتنس التي تنظمها الكويت مع الاتحاد الكويتي للتنس.

وستقام هذه البطولة على مستوى البطولات الإقليمية، حيث إنها ستضم نخبة من أفضل اللاعبين في العالم العربي الذين يشكلون مصدر إلهام للمواهب الوطنية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واللياقة البدنية كجزء من أسلوب الحياة الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذه البطولات تحفز العلاقات المجتمعية وتضع الكويت بقوة على خارطة بطولات التنس العربية».



وأضافت: «تعكس هذه المبادرة حرصنا والتزامنا تجاه المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الحياة الصحية من خلال زيادة الوعي بأهمية الرياضة على المستوى الفردي والمجتمعي والعالمي.

ونحن دائما نسعى الى بناء مجتمعات نابضة بالحياة ووثيقة الترابط عبر تواجدنا وتقديم الدعم بصورة متواصلة للأنشطة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الرياضة في الوطن.

واننا نؤمن بشدة بأن هذا الأمر مهم ويساهم بشكل مباشر في تحسين الصحة العامة.

حيث نتطلع الى رؤيتكم، وأن تكونوا جزءا من هذا الحدث الذي لا ينسى. وسيكون ممثلو البنك الأهلي الكويتي جاهزين للإجابة عن أسئلتكم».



وتعتبر هذه الرعاية الأحدث في سلسلة من المبادرات الصحية والفعاليات الرياضية المماثلة التي يرعاها البنك الأهلي الكويتي، بما في ذلك بطولة البنك الأهلي الكويتي لكرة القدم، والتي تعد جزءا من البرنامج الاجتماعي السنوي للبنك والذي صمم للتفاعل مع الشباب من خلال تشجيع الرياضة وأسلوب الحياة الصحية منذ سن مبكرة.



وعلى المستوى الوطني، يفخر البنك الأهلي الكويتي برعايته لبطولة كأس صاحب السمو الأمير لكرة القدم، وهي تعتبر واحدة من أقدم بطولات كرة القدم وأكثرها عراقة في البلاد.

كما كان البنك الأهلي الكويتي راعيا للمباريات النهائية للدورة الـ 29 لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم بين فريقي نادي الكويت والنادي العربي، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد كرة القدم على ستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي.



كما شارك البنك بشكل وثيق في العديد من الكيانات الرياضية المحلية، بما في ذلك أكاديمية أبطال المستقبل لكرة القدم، والتي يشرف عليها فريق كويتي معتمد من قبل الاتحاد الكويتي والآسيوي لكرة القدم.

كما يحرص البنك على التركيز على الصحة العامة ورفاهية الجمهور من خلال رعايته لسباق الصحة الافتتاحي الذي نظمه المستشفى الأميري.