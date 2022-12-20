

منصور السلطان



ألقت دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية القبض على وافدين من الجنسية المصرية بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة «شبو» وأدوات تعاط في منطقة الفروانية.



ووفق ما ذكر مصدر أمني لـ «الأنباء» فإنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية مساء أول من أمس في منطقة الفروانية، تم إيقاف شخصين يسيران على الأقدام حاولا الهرب بعد مشاهدتهما لدورية الشرطة، حيث تبين أنها بحالة تعاط، وبالاستعلام اتضح أنهما من الجنسية المصرية، فتم تفتيشهما حيث عثر بحوزتهما على مواد مخدرة «شبو» وأدوات تعاط.



وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما يتعاطيان المواد المخدرة منذ شهور وأيضا يقومان بالاتجار، حيث يتم بيع المواد المخدرة في المقاهي على زبائنهما. وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات الى الجهة المختصة.



وفي السياق نفسه، ألقت دوريات مديرية أمن الجهراء القبض على شخص «بدون» يتاجر بالمواد المخدرة وبحوزته 200 كيس «كيميكال» جاهزة للبيع في منطقة سعد العبدالله.

حيث إن رجال دوريات مديرية أمن الجهراء وخلال تجولهم ليلة أول من أمس في منطقة سعد العبدالله أوقفوا سيارة يقودها شخص بانت عليه علامات الخوف والارتباك، وبطلب إثباته الشخصي تبين أنه من فئة «البدون» وبسؤاله عن محتوى كيس أسود على المقعد الأمامي، حاول الهرب فتم ضبطه، وبتفتيش الكيس عثر على 200 كيس من مادة «الكيميكال»، المخدرة جاهزة للبيع.



وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة، وانه كان في طريقه لبيع المواد المضبوطة.



وعليه تمت إحالته وكمية المواد المخدرة المضبوطة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.