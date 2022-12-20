بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي بزيارة مواقع عمل عمال التنظيف والبناء لتوزيع كسوة الشتاء عليهم في إطار الفعاليات الإنسانية المرتبطة بحملة «هون عليهم»، التي كان قد أطلقها منذ ما يزيد على 10 سنوات وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص البنك الدائم على الاهتمام بهذه الفئة، وتوزيع الملابس الشتوية على العمال بمناسبة دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بما يساعدهم على تلافي إصابتهم بأي أضرار صحية قد تلحق بهم جراء أي موجات برد تتعرض لها البلاد.



وفي هـذا السيــــاق، أوضحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: إن البنك التجاري وكما عهده، كل عام مع دخول فصل الشتاء، يقوم بإعداد كسوة الشتاء من ملابس ومستلزمات تناسب برودة الجو وتوزيعها على عمال التنظيف والبناء وذلك في مواقع عملهم، ضمن الفعاليات المعتادة لحملة «هون عليهم»، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك ورسالته الهادفة إلى خدمة كل فئات المجتمع.



وتابعت مبينة أن حملة «هون عليهم» المكرسة لمد يد العون والمساعدة لعمال التنظيف والبناء، تأتي تقديرا من البنك لهذه الفئة نظرا لما يقومون به من جهود في حماية البيئة، والمحافظة على النظافة العامة في الشوارع، إذ تحتم عليهم طبيعة أعمالهم التواجد في الشوارع في أجواء إما أن تكون شديدة البرودة في فصل الشتاء أو شديدة الحرارة في فصل الصيف.



وأكدت الورع أن الفرحة والرضا التي لمسها فريق التواصل المؤسسي في عيون العاملين أثناء تسلمهم الملابس الشتوية وبعض المستلزمات والهدايا عند توزيعها عليهم في مواقع أعمالهم في الشوارع لا يمكن وصفها، كاشفة في ذات الوقت عن أن البنك التجاري ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملـــــة والمبتكرة، أرسى مفهوما جديدا لدعم ومساعدة فئات عديدة من المجتمع، مشيرة إلى أن حملة «هون عليهم» مستمرة من خلال أجندة تهدف إلى ترتيب زيارات للأماكن التي يتواجد بها عمال التنظيف والبناء، في إطار مساعي البنك المستمرة لمد يد العون ومؤازرة فئات المجتمع كافة.