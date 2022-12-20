

أجرت مؤسسة البترول الكويتية أمس في تمام الساعة العاشرة صباحا، إخلاء وهميا للعاملين في مجمع القطاع النفطي (مؤسسة البترول الكويتية - وزارة النفط)، لقياس مدى تعامل الموظفين مع إجراءات الطوارئ، والقدرة على مواجهة مختلف الأزمات، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للإطفاء.

ويأتي تنفيذ عملية الإخلاء في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الصحة والسلامة والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية، من أجل المحافظة على صحة العاملين، وتجنيبهم التعرض للمخاطر.



وجاءت نتائج تجربة الإخلاء بما يعكس النجاح التام من حيث الاستجابة الفورية من قبل الموظفين لمعطيات التجربة والتعامل معها وفق ما هو مطلوب، بما يؤكد حرص مؤسسة البترول الكويتية على اتباع معايير الأمن والسلامة المثلى بما يتماشى مع توجهات خطة الطوارئ الخاصة بالمبنى.