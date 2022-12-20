ألقى الرئيس التنفيذي للخدمـــات المصرفيــــة الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري محاضرة في جامعة الكويت بالشدادية بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مميزة من طلبة الجامعة بجميع التخصصات، حيث تطرق فيها إلى نجاح بنك بوبيان خلال السنوات الأخيرة في تغيير الكثير من المفاهيم المرتبطة بالبنوك والصيرفة بصورة عامة والإسلامية منها على وجه الخصوص من خلال المنتجات والخدمات التي طرحها وخدمة العملاء التي تميز بها.



وأضاف أن موارد البنك البشرية تعتبر الثروة الحقيقية وكلمة السر وراء الإنجازات التي حققها البنك ونجاحاته المتتالية، مؤكدا حرص الإدارة العليا لبنك بوبيان على تطوير هذه الموارد والاستثمار فيها بكل الوسائل الممكنة وفق أحدث المعايير العالمية.



ولفت التويجري إلى احتفال البنك الشهر الماضي بمرور 18 عاما على انطلاقته كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية وتحوله من مجرد مصرف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الأخيرة محليا قبل 10 أعوام إلى المركز الثالث بين بنوك الكويت جميعا وارتفاع الأصول من 4 مليارات دولار إلى نحو 26 مليار دولار حاليا.



وقال التويجري: يمكن تلخيص سر نجاح البنك في مجموعة نقاط، أبرزها وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.



وأضاف: استمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية من خلال استحواذه قبل عامين على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حاليا 71% من الأسهم، ثم جاء إعلان بنك بوبيان العام الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.