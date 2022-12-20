قررت بورصة الكويت إعادة التداول على أسهم شركة «مجموعة عربي القابضة» أمس بعدما أفصحت الشركة عن حكم الاستئناف في القضية رقم 193/2019 مستأنفة 177/2021 ـ 179/2021، وعن كامل طلبات ودفوع الشركة المذكورة بصحيفتي استئنافها، التي بني عليها حكم المحكمة.



وأفادت «عربي»، في افصاح على موقع البورصة، بأنه تم قبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرارات الجمعية العامة لشركة مستشفيات الضمان الصحي المنعقدة في 17 فبراير 2020 وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الهيئة العامة للاستثمار أن تؤدي لـ «عربي» مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الاستئنافين وألزمت المستأنف عليها ثالثا الهيئة العامة للاستثمار بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 500 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.



ولفتت «عربي» إلى أن الأثر المتوقع للحكم يتمثل في رجوع ممثلي شركة مجموعة عربي القابضة إلى مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي، مع الرجوع بالتعويضات على «هيئة الاستثمار» نتيجة ما فات «عربي» من كسب وما لحقها من خسارة.