وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كالتالي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 16 سبتمبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير المرئي المقدم من وزارة الصحة حول المشاريع الصحية الإنشائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المشار إليه في مقدمة السؤال.



2 ـ بيان حول عدد الأسرة الحالية في كل مستشفى على حدة، وذلك وفقا لجدول يتضمن المستشفى ـ عدد الأسرة في الأجنحة ـ عدد أسرة العناية المركزة.



3 ـ كم يبلغ عدد الأسرة في حال انتهاء المشاريع الصحية الإنشائية المشار إليها في مقدمة السؤال؟