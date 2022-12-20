أعلن مالك منصة تويتر إيلون ماسك تنحيه عن رئاسة الموقع، وذلك بعد استفتاء على حسابه بالمنصة حول بقائه في منصبه.

وكان مستخدمو تويتر أيدوا في وقت سابق أمس تنحي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهد الملياردير عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته، بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة العملاقة.

ومع انتهاء الاستطلاع ظهر أمس بينت النتائج أن 57.5% من المشاركين الذين فاق عددهم 17 مليونا أجابوا بـ «نعم» على سؤال الاستطلاع الذي طرحه ماسك «هل علي التنحي عن رئاسة تويتر؟».

وأثار ماسك الجدل مرات عدة منذ توليه رئاسة تويتر في 27 أكتوبر، بما يشمل صرفه الكثير من العمال في تويتر، وإعادة بعض حسابات اليمين المتطرف، وحجب حسابات صحافيين.

وفي مناقشات جانبية مع متابعيه، أشار ماسك إلى أنه لم يعد أي خطة لخلافته.

وكتب «لا أحد يريد تولي الوظيفة التي تبقي تويتر على قيد الحياة. لا خلف لدي».