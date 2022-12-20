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المجلس يوافق على قانون تعارض المصالح وتعديل قانون الجزاء حول تجريم الشخصية الاعتبارية
الثلاثاء
2022/12/20
المصدر : الأنباء
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- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع الجلسة على أن يستكمل النقاش في جلسة غد التكميلية
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- وزير الصحة: إذا كانت الإجابات عن الأسئلة الواردة للمجلس غير صحيحة أتعهد بمحاسبة من صاغها
- عبدالله فهاد: الإجابات الخاصة بقضية القسائم الصناعية مضلّلة وسوف نحيلها إلى لجنة التحقيق لمعرفة من يسيطر على هذا القطاع
- مجلس الأمة يوافق على 6 رسائل واردة على ولم يوافق على رسالة بشأن استعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام الكويت لاتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وينتقل لبند الأسئلة
- فلاح الهاجري: نبارك لدولة قطر على تنظيم كأس العالم.. ونطالب بالتعاون مع الجهات في قطر لتعزيز الجانب الرياضي
- عبدالله الأنبعي: رفض بعض الطلبة في قرعة ضباط الجيش يتم وفق أعذار لا يقبلها عقل ومنها أن أحدهم يعاني من حساسية البقوليات وهذه أعذار واهية
- شعيب شعبان: طالبتُ بحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبيخات والوزيرة لم تقم بحل الموضوع
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- أسامة الشاهين: رياضة الدراجات الهوائية مهملة وعدم وجود مسارات لهواة هذه الرياضة واضح ولابد من مسارات آمنة لأن هناك من تعرّض للدهس
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- عبدالكريم الكندري: هناك حكم من محكمة التمييز حول عدم صلاحية منطقة أم الهيمان للسكن ونسبة التلوث فيها مرتفعة
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- صالح عاشور: موافقة اللجان المختصة على الاتفاقيات الدولية أمر ضروري مثل تأسيس البنك الآسيوي وفتح مكتب لمنظمة الصحة العالمية في الكويت
- مبارك الحجرف: نستغرب عدم التحرك الحكومي لإيقاف الموت في الطرق كطريقي السالمي والعبدلي..و"هيئة الطرق" ليس لها دور
- مجلس الأمة يؤبّن النائب السابق خلف دميثير ووزير التجارة السابق هلال المطيري..والحكومة تشارك المجلس في التأبين
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