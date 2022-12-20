قضت محكمة الاستئناف المدنية بالزام مواطن بأن يؤدي لمواطن آخر " بائع سجاد " مبلغ 500 الف دينار كويتي وذلك قيمة شيك حرره بمبلغ 339 الف دينار كويتي لشرائه عدد 56 سجادة ايرانية الصنع و قيمة فوائد قانونية بواقع 7 % سنويا عن المبلغ .

و تتلخص وقائع الدعوى التي اقامها المواطن بائع السجاد ، عبر المحامي محمد الصايغ في أن موكله باع في عام 2012 عدد 56 سجادة ايرانية الصنع بمبلغ 339300 دينار كويتي ، حيث قام المواطن بتحرير الشيك بالمبلغ لبائع السجاد يستحق في عام 2012 ، وانه حال توجه بائع السجاد لصرفه يوم استحقاقه تبين عدم وجود رصيد لع مما اضطر بائع السجاد بابلاغ عن الواقعة ، وقد قضت محكمة الجنح بحبس المواطن 3 سنوات مع الشغل و النفاذ عن تهمة اصدار شيك دون رصيد .



و أكد الصايغ ان هناك علاقة تعاقدية بين موكله و بين المواطن ومن ثم يحق لموكله المطالبة بالمبلغ لانشغال ذمته بهذا المبلغ مع التعويض القضائي الذي تقدره المحكمة .