بشرى شعبان

علمت "الأنباء" أن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي، قدم استقالته، وأن وزيرة الشؤون مي البغلي، قبلت الاستقالة على يتم تعيين وكيل بالإنابة غداً الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون لديها شواغر بالوكلاء في كل من قطاع التعاون وقطاع القانونية والمالية والإدارية إضافة إلى وكيل الوزارة والذي شغر مع استقالة الوكيل السابق عبدالعزيز شعيب، كما شغر منصب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مع استقالة السبيعي.

ويوجد حاليا وكيلين بالأصالة الوكيل المساعد اقطاع التخطيط والتطوير الاداري عبد العزيز المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية ووكيل التعاون سالم الرشيدي.