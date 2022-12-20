نظمت مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم ورشة علمية بعنوان (أسطرلاب النجوم) تطرقت فيها الى حركة صفحة السماء خلال العام وأهم النجوم التي ترصد من خلال سماء المدينة أو حتى في السماوات المظلمة بواسطة الأسطرلاب الورقي.

وتعرف المشاركون في الورشة التي استضافها المركز العلمي التابع للمؤسسة على كوكبات النجوم التي تعد الإرث الإنساني الأقدم في علم الفلك لاسيما انها محطة رئيسية في هذا النشاط العلمي كما تعرفوا على أهم الكوكبات النجمية التي تمر في سماء الكويت وأهم نجومها.

وتشكل تلك الورشة جزءا من فعالية خاصة موجهة إلى الأطفال واليافعين بعنوان (الفلكي الصغير) تتضمن عدة ورش وتستهدف تعزيز ثقافة هذه الشريحة بموضوعات علم الفلك وطريقة تحرك السماء وتأثرها بحركات كوكب الأرض والاختلافات بين اليوم الشمسي والنجمي

وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات (شهر العلوم في الكويت) الذي أطلقته تلك المراكز هذا الشهر تزامنا مع ذكرى تأسيس المؤسسة في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.