السيسي مصر ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق

ماكرون الشرق الأوسط يمتلك كل المقومات ليكون في المقدمة

العاهل الأردني في مؤتمر «بغداد 2»: أمن العراق ركن أساسي في منطقتنا

رئيس وزراء العراق يدعو إيران وتركيا إلى ضمان الأمن المائي لبلاده

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن أمن العراق ركن أساسي في أمن منطقتنا.



وأضاف خلال افتتاح أعمال مؤتمر «بغداد 2» المنعقد في عمان بمشاركة عربية ودولية: اننا نؤمن بحاجة المنطقة إلى الاستقرار والسلام العادل والشامل.



من جهته، أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني: اننا نسعى لتعزيز العلاقات بين العراق ومحيطه. وأضاف: نرغب في إرساء وتعزيز علاقات الشراكة مع دول الجوار.



وتابع خلال كلمته في المؤتمر: منفتحون على بناء شراكات إقليمية لربط العراق بمحيطه كما وضعنا مكافحة الفساد المالي والإداري في صلب أولويتنا.



ودعا السوداني، تركيا وإيران إلى ضمان أمن العراق المائي كما دعا «الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدتنا لاستعادة الأموال المنهوبة».

وقال: نواجه تهديدا وجوديا بسبب شح المياه، مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمحاربة الفكر المتطرف.



بدوره، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقومات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية». وأضاف في كلمته أمام مؤتمر «بغداد 2» الذي انعقد في البحر الميت إن «منطقة الشرق الأوسط تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها»، لافتا إلى أن «العراق أحد ضحايا غياب الاستقرار الأمني في المنطقة»





من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لديها رغبة صادقة في فتح مرحلة جديدة من الشراكة مع العراق.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر «بغداد 2»: نعتزم المضي في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق.

وتابع الرئيس السيسي: «مصر ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق»، مؤكدا أن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف أثقل كاهل العراقيين.





من ناحيته، قال وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، نرغب في استمرار مسيرة التعاون مع العراق من خلال شراكات فعلية.

وأكد في كلمة له خلال مؤتمر «بغداد 2» وقوف السعودية إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التاريخية، مضيفا ان المملكة تدعم تطلعات الشعب العراقي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق.