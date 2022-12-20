ارتفع سعر السكر الأبيض في تعاملات بورصة لندن للسلع ، في ظل استمرار المخاوف من نقص الإمدادات لدى منتجين رئيسيين عن الطلب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرازيل، وهي أكبر دولة مصدرة للسكر في العالم، تعاني من تأخر بدء موسم حصاد قصب السكر بسبب الأحوال الجوية، في حين من المتوقع استخدام ملايين الأطنان من السكر في كل من تايلاند والهند لإنتاج الوقود الحيوي خلال الموسم الجديد في ظل ارتفاع أسعار النفط ،وهو ما يمكن أن يقلص صادرات الدولتين من السكر. وتزامن تراجع الإمدادات مع زيادة الطلب مما أدى لارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر السكر الأبيض بنسبة 2ر2% قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه ليجري تداوله في تعاملات الظهيرة بلندن بسعر 6ر556 دولار للطن بزيادة نسبتها 8ر1% عن سعره في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وفي بورصة نيويورك ارتفع سعر السكر الخام بنسبة 6ر1% إلى 42ر20 سنت للرطل ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ 5 سنوات.

وقال كلاوديو كوفريج المحلل في شركة الاستشارات كوفريج أنالاتيكس إن السكر الأبيض متوافر أكثر من السكر الخام، في حين يرتفع الطلب بالفعل استعدادا لموسم الاستهلاك في شهر رمضان في الدول الإسلامية والذي يبدأ في 22 آذار/مارس المقبل.

في الوقت نفسه ارتفع سعر الكاكاو وسجل سعر بنك أرابيكا تغييرا طفيفا وتراجع سعر القطن في تعاملات نيويورك.