انتحر مهاجر ثان في ملجأ للمشردين بمدينة نيويورك، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن مصادر يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي).

وعثر زميل الرجل المنتحر 26/ عاما/، عليه في الحمام بملجأ المشردين في كوينز، يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن شبكة "إن بي سي نيوز". وتم نقله إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته.

وأحال مكتب عمدة نيويورك، إريك آدامز، استفسار صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إلى إدارة الخدمات الاجتماعية بالمدينة، التي وصفت وفاة المهاجر الفنزويلي بأنها "مفجعة للغاية".

وقالت نيها شارما، المتحدثة باسم إدارة الخدمات الاجتماعية في المدينة في بيان لها: "ندرك التحديات الفريدة التي يواجهها طالبو اللجوء، ونظل ملتزمين بالاستمرار في بناء جهودنا المستمرة، والتنسيق بين الوكالات لربط هذه العائلات والأفراد بـ (وسائل) دعم الصحة العقلية، حيث نساعدهم على استقرار حياتهم في دولة جديدة".

وكانت طالبة لجوء استخدمت حبلا لشنق نفسها في الحمام بملجأ في حي كوينز بنيويورك، في أيلول/سبتمبر الماضي.