من بين الأوجاع الشائعة التي يشعر بها الشخص في بعض الأحيان آلام أسفل الظهر، والتي ترجع أسبابها عادة إلى الإصابات ومشكلات العظام المزمنة والحمل وغيرها من العوامل. كما وجدت بعض الدراسات صلة بين آلام أسفل الظهر وعوامل نفسية واجتماعية مثل اضطراب المزاج النفسي أو عادات التدخين.

ولكن دراسة حديثة أجريت في الصين توصلت إلى أسباب جديدة لأوجاع أسفل الظهر، ألا وهي الأرق واضطرابات النوم بشكل عام.

واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية الطب بجامعة شيجيانج الصينية على بيانات تخص أكثر من 400 ألف شخص من أصول أوروبية، تم جمعها في إطار برنامج لدراسات الجينوم وادراجها في قاعدة بيانات "بيوبانك" البريطانية. وتتعلق هذه البيانات باختبارات جينية ومجموعة استبيانات أجراها المتطوعون في الدراسة تتعلق بأنماط ومشكلات نومهم.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "فروتيرز إن نيورساينس" المتخصصة في مجال الأمراض العصبية، انصب اهتمام الباحثين على المشكلات الرئيسية المرتبطة بقلة ساعات النوم، مثل الأرق والنوم لساعات طويلة أو النعاس أثناء النهار. واستخدم الباحثون تقنية علمية تعرف باسم "مندليان راندوميزاشن" لقياس تأثير العوامل الوراثية على الإصابة ببعض المشكلات الصحية والأعراض المرضية مثل مشكلات النوم.

وتوصل الفريق البحثي من خلال هذه الدراسة إلى وجود علاقة سببية بين الأرق وآلام أسفل الظهر والعكس، بمعنى أن الأرق قد يسبب أوجاع أسفل الظهر، وأن هذه الأوجاع بدورها قد تصيب الشخص بالأرق، بل وأن أوجاع أسفل الظهر قد تؤدي إلى الإصابة بالنعاس خلال ساعات النهار.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث جي ليو، وهو أحد المشاركين في الدراسة، قوله إن "تحسين عادات النوم ربما يكون لها دور مهم في علاج مشكلة أوجاع أسفل الظهر".