بدأ المخرج عادل أديب تصوير مسلسله الجديد "حضرة العمدة"، المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.

وتدورأحداث المسلسل حول سيدة تجتهد حتى تتولى منصب العمدة، وتحدث العديد من المواقف المختلفة لها، داخل القرية، وقبول المجتمع لهذا المنصب وكيفية حل المشاكل التي تواجهها.

المسلسل بطولة روبي،وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبدالمغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، تأليف إبراهيم عيسى ،إخراج عادل أديب.

ومن ناحية أخرى، يواصل المخرج عادل أديب تصوير فيلمه الجديد "ما بعد الجنون" ، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل .

الفيلم بطولة محمود حميدة ، محمود قابيل، بسمة، شيرين رضا، محمد الجوهري.