أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موافقته على الاستعانة بنظام شبه آلي لرصد حالات التسلل اعتبارا من 27 يناير كانون الثاني المقبل.

وكان لورينتسو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي قد أعلن استخدام التكنولوجيا في أول جولة بعد كأس العالم والتي تنطلق في الرابع من يناير كانون الثاني المقبل، لكن تغير الموعد بعد اجراء اختبارات.

وستصبح إيطاليا أول بطولة دوري تستعين بنظام التسلل، الذي استخدم في كأس العالم بقطر، اعتبارا من الجولة العشرين من عمر المسابقة.

وقال الاتحاد الإيطالي "وافق المجلس على استخدام النظام شبه الآلي لرصد حالات التسلل... بعد انتهاء الاختبارات الجارية".

ويأتي هذا القرار تحريا لقدر أكبر من الدقة في القرارات واتخاذها بأسرع وقت ممكن.