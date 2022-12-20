أطلق الفنان رامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إعلان ألبومه الجديد الذي يستعد لإطلاقه بمناسبة العام الميلادي الجديد باسم "معايا هتبدع"، حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها بالألبوم الجديد.

وخلال الأيام الماضية كشف رامي عن التفاصيل الكاملة لألبومه في نقاط كتبها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي، الألبوم مكون من 8 أغاني يتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم " 20 ديسمبر حتى يوم 6 يناير"، مشيرا إلى أنه جرى تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج الرائع " فادي حداد" في لبنان.

وأوضح أنه تعاون في الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة.

كما كشف أن الألبوم يضم 3 أغاني من ألحانه وهي "معايا هتبدَّع " كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، سيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.

أما الأغنية الثانية "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس وماستر طارق توكل سيتم طرحها يوم 25 ديسمبر الجاري.

والأغنية الثالثة "لما بيوحشني" كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري توزيع مكس ومستر طارق توكل وتطرح يوم 27 ديسمبر.