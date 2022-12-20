أصبحت أسعار المساكن المستأجرة في لندن ميسورة بدرجة أكبر منذ جائحة كورونا بعدما سمح الاتجاه نحو العمل عن بعد لمزيد من المستأجرين بالعيش بعيدا عن المكاتب.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المكتب الوطني للاحصاء قوله إن نسبة إنفاق المواطنين على الإيجارات تراجعت إلى 8ر39% من دخلهم العام الماضي، مقارنة بـما يصل إلى 3ر50% في .2017 وعلى الرغم من أن النسبة ارتفعت قليلا في عام 2021 عن العام السابق، فإنها لا تزال أقل من الأعوام السبعة الماضية.

وتتناقض هذه الأرقام مع تجربة العديد من المستأجرين والدراسات العقارية، والتي تظهر أن تكلفة تأجير العقارات ترتفع بدرجة كبيرة وأن عدد المساكن المتاحة المعروض قليل لدرجة أن المستأجرين المحتملين يضطرون إلى التنافس من أجل تأمين مكان للعيش.

وقال مكتب الاحصاء إن تكاليف الإيجار تبلغ نحو 1430 جنيها استرلينيا شهريا في المتوسط في العاصمة البريطانية لندن، تقريبا ضعف مستواها في بقية إنجلترا. ولكن كنسبة من الدخل، أصبحت هذه التكاليف ميسورة التكلفة بدرجة أكبر مقارنة بذروتها في عام 2017 .