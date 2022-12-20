أعاد نجاح مسلسل "إميلي إن باريس" الذي يُطرح الأربعاء بجزئه الثالث على نتفليكس، إطلاق مسيرة فيليبين لوروا بوليو... حتى أن هذه الفرنسية الإيطالية البالغة 59 عاما والتي تؤدي دور مديرة مثيرة وشديدة التذمر، تكاد تطغى على بطلة المسلسل الشابة ليلي كولينز.

وبات يمكن للمشتركين في المنصة الأميركية العملاقة مشاهدة لوروا بوليو في فيلم "Dix pour cent" الذي طلب منها مخرجه سيدريك كلابيش المشاركة فيه حين كانت مسيرتها متوقفة، وفي "إميلي إن باريس" الذي أطلقها نحو العالمية، وأيضا في الموسم الأخير من "ذي كراون".

وفي "إميلي إن باريس"، تؤدي دور سيلفي غراتو، وهي مديرة وكالة تسويق للمنتجات الفرنسية الفاخرة تستقبل على مضض المتدربة إميلي كوبر الآتية من الولايات المتحدة.

وتنضح هذه الشخصية بكليشيهات أميركية عن باريس: امرأة أنيقة ونحيفة وغير لطيفة، تنتعل باستمرار أحذية عالية الكعب، والسيجارة لا تفارق شفتيها.

لكن خلف مظهرها كمديرة فظة وامرأة فاتنة تبرع في الغواية، تواجه هذه الشخصية الإملاءات الاجتماعية المفروضة على النساء فوق سن الخمسين.

وتؤكد فيليبين لوروا بوليو لوكالة فرانس برس أن "الرسالة الكامنة وراء المسلسل هي أنه بصرف النظر عن سن الأشخاص وقصصهم، ينادي دارين بنوع من الحرية للشخصيات".

وتضيف "هذه الشخصيات تقول إنه يجب تحطيم بعض القواعد السلوكية، وإنّ للناس أبعاداً متعددة ولا يتعين الحكم عليهم".

وسيرى المشاهدون في الموسم الثالث "تفاصيل أكثر عن مكامن الضعف" لدى هذه الشخصية، وفق الممثلة.