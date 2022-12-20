قضت المحكمة العليا البريطانية بقانونية خطط الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية/بي ايه ميديا/ أنه جرى رفع العديد من الطعون على المقترحات المعلنة من جانب وزيرة الداخلية حينها بريتي باتيل في نيسان/أبريل، التي وصفتها بأنها "الاتفاق الأول في العالم" مع دولة تقع فى شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية.

ولم تنطلق أول رحلة ترحيل -التي كان من المقرر أن تقلع في 14 حزيران/يونيو- وسط سلسلة من الاعتراضات ضد إزالة الأفراد والسياسة ككل.

غير أن كبار قضاة المحكمة العليا في لندن رفضوا المرافعات التي تفيد بأن خطط توفير تذاكر بلا عودة إلى رواندا غير قانونية.