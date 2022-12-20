عدل مطار مدينة لندن خطط تسيير المزيد من رحلات الصباح المبكر وأيام السبت في جهد يرمي لرفع طاقته الاستيعابية بقرابة 40% وهو أمر يروق لمسؤولي التخطيط والأشخاص المحليين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وجاء في بيان اليوم أن صالة السفر ، التي يحبذها المسافرون على درجة رجال الأعمال لقربها من الأحياء المالية في لندن ، تتمسك الآن بطلب رفع سقفها السنوي للركاب إلى تسعة ملايين من 5ر6 مليون، بينما تعمل على تعديل عناصر أهداف التوسيع الأخرى .

وتشمل التعديلات على طلب التخطيط ، تشغيل تسع رحلات في الثلاثين دقيقة الأولى من أي يوم بدءا من الساعة 30ر6 صباحا بدلا من الساعة الثانية عشرة والتشغيل في أيام السبت يبدأ من 30ر12 مساء إلى 30ر6 مساء بالإضافة إلى ساعة إضافية في فصل الصيف لرحلات الوصول.

كان المطار يتطلع في السابق لاستضافة رحلات حتى الساعة العاشرة مساء أيام السبت.

ولا تتطلب الخطة أيضا أي بنية تحتية جديدة بعد منح تصريح في عام 2016 ، بثمانية أماكن أخرى لوقوف الطائرات وصالة سفر جديدة ومكان انتظار الطائرات ، رغم أن الرحلات الإضافية سيتعين تسييرها بواسطة طائرات من الجيل الجديد مثل إير باص سي إي 220 وهي طائرة تفوق حدود المدرج القصير بالمطار.