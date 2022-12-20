توفي تيري هول ، المغني الرئيسي في فريق "ذا سبيشالز" البريطاني ، عن عمر يناهز 63 عاما ، حسبما أعلن الفريق.

وجاء في بيان صدر عن الحساب الرسمي للفريق على تويتر: "بحزن شديد نعلن وفاة تيري ، صديقنا الجميل وشقيقنا وأحد ألمع المغنيين وكتّاب الأغاني ومؤلفي الأغاني الذين أنجبتهم هذه البلاد على الإطلاق ، بعد فترة مرض قصيرة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف: "كان تيري زوجا وأبا رائعا وواحدا من ألطف وأطرف وأصدق النفوس.

موسيقاه وعروضه تلخص جوهر الحياة ... الفرح والألم والفكاهة والكفاح من أجل العدالة ، ولكن في الغالب الحب".