ذكر رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 2% - الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي - سوف يستغرق بعض الوقت.

وقال ناجل في مقابلة مع محطة "آر تي إل" التلفزيونية إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر الجاري بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي أكد الأسبوع الماضي تقديرات سابقة تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10?? في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتوقع رئيس البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 7?? في عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول عام .2024

وقال ناجل إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين، وأضاف: "لهذا السبب يجب أن أطلب الصبر في هذه المرحلة".

وفي محاولة لخفض التضخم في منطقة اليورو، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5ر0 نقطة مئوية إلى 5ر2% الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع الرابع على التوالي.

يأتي هذا بعد أن تم تجميد سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو عند مستوى قياسي منخفض بلغ صفر في المئة لسنوات، لكن الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين هذا العام - مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا - أدى إلى تغيير البنك المركزي الأوروبي لسياسته، وذلك برفع أسعار الفائدة لأول مرة في تموز/يوليو الماضي.

وفي أحدث توقعاته، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 4ر8% في عام .2022

وفي العام المقبل يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 3ر6%، يليه انخفاض آخر إلى 4ر3% في عام .2024

وبينما تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة الأداة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم، فإنها تشكل عبئا على الاقتصاد أيضا. على سبيل المثال، يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تجعل القروض للشركات والأفراد أكثر تكلفة في السداد.