

القاهرة - سامى عبدالفتاح



أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عامر حسين، أن مشاركة الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية لم تكن في الحسبان، وأنها ستربك جدول الدوري، اذ أصبح من الصعب إنهاؤه في موعده المعلن سلفا في 30 يونيو المقبل، اذ ان تأجيل مباراة سيؤدى إلى تغيير الدوري بالكامل.



وقال ان مباريات أفريقيا لفرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر ستحدث خلخلة في نظام الدوري، كما أن هناك مباراتين للمنتخب الأول ومباراتين للمنتخب الأولمبي خلال مارس المقبل، وبالتالي من الصعب إنهاء المسابقة كما كان محددا.



إلى ذلك، واستمرارا لأجواء المونديال، أكد المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا أن منتخب مصر سيتواجد في المونديال المقبل، وان هذا الوعد يستوجب عملا كبيرا مع اللاعبين والفريق خلال التصفيات، مؤكدا انه سعيد للعمل مع منتخب مصر ونجمه محمد صلاح.



إلى ذلك، تختتم اليوم الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري بمباراة وحيدة تجمع بين المصري والمقاولون العرب في السادسة مساء بتوقيت الكويت.