

الرياض - خالد المصيبيح



تستكمل اليوم لقاءات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الملك السعودي بثلاثة لقاءات فيلتقي عصرا أبها والتعاون في ملعب الأول وقد أكملا استعدادهما من خلال الاستمرار في الدوري وفوزهما في الجولة الأخيرة إلا انهما اليوم يبحثان عن التواجد في المسابقة الأغلى والوصول الى ربع النهائي.



ففي الرياض يحل الاتفاق ضيفا ثقيلا على الهلال من اجل بلوغ الدور المقبل ويبحث الاتفاق في هذه المسابقة عن استعادة لقب طال غيابه عنه كثيرا منذ آخر لقب حققه عام 85 بينما يسعى الهلال الى مواصلة منافسته على جميع الألقاب.



وأخيرا يلتقي النصر والعدالة على ملعب النصر وفيه يبحث النصر عن لقب غائب عنه منذ سنوات بعد أن لعب عدة نهائيات في المواسم الأخيرة خسرها جميعا ويبحث العدالة عن تسجيل مفاجأة اليوم ستكون مدوية لو حدثت.



وكانت المسابقة قد بدأت أمس بلقاءين فالتقى حامل اللقب الفيحاء بالخليج وضمك واجه الوحدة، فيما تختتم لقاءات هذا الدور غدا بثلاثة لقاءات يأتي لقاء الشباب بالاتحاد الأبرز في هذا الدور. كما يلتقي الفتح بالطائي والرائد بالباطن.



ويلاحظ من لقاءات الدور ثمن النهائي غياب عراب هذه المسابقة وصاحب الرقم الأعلى في الفوز بها وهو الأهلي بسبب تواجده ضمن فرق الدرجة الأولى هذا الموسم واقتصار المسابقة على فرق دوري روشن السعودي الـ16.