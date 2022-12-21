

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن موعد استئناف منافسات الدوري القطري «دوري نجوم QNB»، اعتبارا من الرابع من يناير المقبل بعد توقف بدأ منذ 14 سبتمبر الماضي واستمر خلال منافسات مونديال قطر 2022 التي أسدل الستار عليها مساء الأحد الماضي.



وكشفت المؤسسة عن برنامج الجولتين الثامنة والتاسعة، يلتقي الدحيل مع الغرافة على ستاد عبدالله بن خليفة، وأم صلال مع المرخية، على ستاد ثاني بن جاسم، ويلتقي على الملعب ذاته السد مع قطر والريان.



وتستكمل مباريات الجولة يوم 5 يناير المقبل حيث يواجه الشمال نظيره الوكرة على ستاد حمد الكبير، ويلعب السيلية مع الريان على ستاد حمد بن خليفة، وعلى الملعب ذاته يلعب الأهلي مع العربي، فيما يلتقي في الجولة التاسعة: الدحيل وأم صلال، الوكرة والعربي، الريان والسد، قطر والغرافة، السيلية والأهلي، وأخيرا المرخية مع الشمال.



وتوقفت منافسات الدوري عقب الجولة السابعة، حيث يتصدر العربي جدول الترتيب برصيد (16) نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوكرة صاحب المركز الثاني.



ومن المقرر أن تستمر منافسات الدوري القطري دون توقف برغم من مشاركة العنابي في «خليجي 25»، حيث أعلن الاتحاد القطري على مشاركته في البطولة بالرديف وضمت القائمة 27 لاعبا وهم مشعل برشم ويوسف عبدالله وطارق سلمان وعبدالله اليزيدي وفيصل محمد ومصطفى مشعل ومحمد وعد ويوسف عبدالرزاق وهاشم علي وسالم الهاجري وعلي أسد «السد»، وإسماعيل محمد وشهاب الليثي ومحمد عماد ودياب هارون وعاصم مادبو ومحمد مونتاري وعبدالرحمن فهمي «الدحيل»، ونايف الحضرمي وتميم منصور «الريان»، وهمام الأمين وعمرو سراج «الغرافة»، وأحمد فاضل وخالد منير وحازم أحمد «الوكرة»، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر «العربي».