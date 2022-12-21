

دمشق ـ هدى العبود



حصد الممثل السوري خالد القيش جائزة voice arts award، خلال حفل أقامته جمعية sovas لعلوم الصوت وفنونه في كاليفورنيا، وجاء هذا التكريم عن أدائه لشخصية السلطان سليمان كممثل دوبلاج في المسلسل التركي حريم السلطان، وتسلم الجائزة نيابة عنه عضو لجنة التحكيم وائل الحبال.



وعبر الفنان خالد عن سعادته بهذا التكريم كونه أول ممثل عربي سوري ينال هذه الجائزة، وهي الأولى له في أميركا، وهو حصيلة جهد وتعب قدمه بالأعمال المدبلجة سواء التركية أو الاسبانية وغيرهما، وساهم من خلال صوته بنشر تلك المسلسلات عربيا.



حيث نشر مقطع فيديو لحظة حصوله على الجائزة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وعلق عليه قائلا: «سعيد اليوم لحصولي على جائزة عالمية في الولايات المتحدة الأميركية كأفضل مدبلج صوتي عربي عن أداء صوتي على شخصية «السلطان سليمان» في مسلسل «حريم السلطان»، مضيفا: «ويبقى دائما للنجاح شعور مختلف، ودافع جديد لتقديم الأفضل..».



وتعد هذه المسابقة الأهم عالميا فيما يخص الفن الصوتي، وشارك بها مجموعة ممثلين رشحوا للجائزة عن القسم العربي، من منشئي البودكاست، ورواة الكتب الصوتية ومؤلفي الإعلانات، كما أتاحت الاشتراك لأكثر من 100 فئة بعدة لغات الإنجليزية، الإسبانية، العربية والبرتغالية، عن أعمال قد عرضت سابقا على الجمهور.