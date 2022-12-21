

بشرى شعبان



علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة مسلم السبيعي قدم استقالته وقبلتها وزيرة الشؤون م.مي البغلي على ان يتم تعيين وكيل بالانابة اليوم الأربعاء.



وأوضحت المصادر ان «الشؤون» لديها شواغر بالوكلاء في قطاعات التعاون والقانونية والمالية والادارية، اضافة الى وكيل الوزارة الذي شغر باستقالة الوكيل السابق عبدالعزيز شعيب، كم شغر منصب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مع استقالة مسلم السبيعي. ولفتت الى ان هناك وكيلين فقط بالاصالة هما الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الاداري عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية ووكيل التعاون سالم الرشيدي.